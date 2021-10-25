Реклама

Сотрудник банка остановила мошенников, пытавшихся обворовать жительницу Карелии

Новости. Криминал
16:37, 25 Октября 2021
фото: © placepic.ru

Новости партнеров

Жительница Прионежского района лишилась 70 тысяч рублей и едва не перевела аферистам гораздо больше денег, сообщили в МВД Карелии.

Жертвой аферистов стала 61-летняя жительница Прионежского района. Ей позвонил незнакомец и рассказал, что кто-то пытается похитить деньги с ее кредитной карты. Собеседник предложил женщине открыть новый счет. Пенсионерка послушала его и продиктовала код из смс. С ее счета тут же списалось 70 тысяч рублей, но собеседник заверил, что деньги уже в безопасности.

Жительница Прионежья продиктовала мошеннику следующий код, но тут ей пришло уведомление об отмене операции. В следующий момент ей позвонила настоящий сотрудник банка, сообщившая, что система отклонила перевод как подозрительный. Вскоре карта была заблокирована, а специалист посоветовала пенсионерке обратиться в полицию.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку после обращения пенсионерки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-10-25 17:42:41
Берегите стариков.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
18.10.2021, 16:07
Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
19.10.2021, 14:51
Врач из Петрозаводска получила зарплату за месяц работы в поликлинике и решила пойти в продавщицы

Чтиво

22.10.2021 10:41
Кофе со сливками
«Я — аномалия системы» 5
На таких одержимых и держится медицина: гость рубрики «Кофе со сливками» — врач-реаниматолог Максим Ткачук.  
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 16:53
Поморский код 9
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
Сегодня 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»