Сотрудник банка остановила мошенников, пытавшихся обворовать жительницу Карелии

Жительница Прионежского района лишилась 70 тысяч рублей и едва не перевела аферистам гораздо больше денег, сообщили в МВД Карелии.

Жертвой аферистов стала 61-летняя жительница Прионежского района. Ей позвонил незнакомец и рассказал, что кто-то пытается похитить деньги с ее кредитной карты. Собеседник предложил женщине открыть новый счет. Пенсионерка послушала его и продиктовала код из смс. С ее счета тут же списалось 70 тысяч рублей, но собеседник заверил, что деньги уже в безопасности.

Жительница Прионежья продиктовала мошеннику следующий код, но тут ей пришло уведомление об отмене операции. В следующий момент ей позвонила настоящий сотрудник банка, сообщившая, что система отклонила перевод как подозрительный. Вскоре карта была заблокирована, а специалист посоветовала пенсионерке обратиться в полицию.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку после обращения пенсионерки.