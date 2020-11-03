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Сотрудник ГИБДД на руках вынес ребенка с места ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:20, 04 Ноября 2020
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В Петрозаводске 9-летняя девочка попала в под машину.

Напомним, 3 ноября в 13.55 на пересечении проспекта Ленина и ул.Герцена произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как ранее сообщали в ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai Solaris при повороте налево с проспекта Ленина на улицу Герцена совершил наезд на пешехода - 9-летнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть из-за остановившегося транспортного средства.

В результате ДТП девочка получила травмы, пострадавшей оказана медицинская помощь.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

На кадрах видно, что девочка долгое время стоит у дороги, не решаясь перейти на другую сторону. Машину идут, и идут. Ребенок ждет – и вот, когда образовался просвет, девочка решается побежать. В этот момент автомобиль, поворачивающий на ул.Герцена, сбивает ее.

Напуганная школьница, в состоянии шока поднимается с асфальта и, превозмогая боль, возвращается на обочину. Где она до этого стояла.

ДТП произошло на глазах у сотрудников ГИБДД, один из которых сразу же побежал к ребенку, и девочка, плача, протянула руки стражу порядка, прося защиты. Сотрудник ГИБДД на руках отнес девочку в машину ППС.

Уважаемые родители, берегите своих детей, объясняйте правила дорожного движения и обозначайте маленьких пешеходов светоотражателями.

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