Силач из ГИБДД Карелии стал чемпионом Открытого кубка Европы

В начале октября Михаил Елисеев успешно выступил на чемпионате Открытого кубка Европы по пауэрлифтингу, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инспектор ДПС Михаил Евсеев является членом Союза пауэрлифтеров России. В начале октября он успешно выступил на чемпионате Открытого кубка Европы по пауэрлифтингу (жим лежа классический). С результатом 155 кг он занял первое место в своей весовой категории (до 75 кг) и второе призовое место в абсолютном зачете. Конкуренцию карельскому спортсмену составили около 300 спортсменов из 3 стран мира и 19 регионов России.

Эти соревнования стали первыми для Михаила за пределами Карелии. 2-е место среди всех участников всех весовых категорий ему досталось впервые. На всех предыдущих турнирах в домашнем регионе в своей весовой категории он занимал первые места.

Михаилу 29 лет, с 2016 года он служит в полиции и пять лет занимается силовыми видами спорта. Михаил отметил, что совмещать спорт и службу совсем несложно, наоборот, спортивная карьера позволяют ему быть более организованным и дисциплинированным офицером. Он придерживается упорядоченного режима, тренировкам посвящает личное свободное время, а заступая на службу, чувствует себя бодрым, сильным и позитивно заряженным в течение всей смены.





Его заслуги в работе отмечены Почетной грамотой министра внутренних дел по Карелии.