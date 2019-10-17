"Сотрудник" Лис Рыжий появился в пожарной части Карелии

В пожарную часть Олонца пришла лиса.

В паблике "ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району" появились фото лисы, которая пришла в ПЧ-35 утром 17 октября.

"Заступил на службу новый работник – Лис Рыжий. Лис заступил на дежурство в четвертый караул, после развода вместе с личным составом занимался приемом пищи (на завтрак был беляш)", –подписали фото в паблике.