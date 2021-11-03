Сотрудник СИЗО в Карелии спас 92-летнюю бабушку от зимней стужи

В деревне Идель Сегежского района сотрудник СИЗО помог одинокой 92-летней бабушке заготовить дрова на зиму, сообщили в УФСИН Карелии.

Сотрудник СИЗО-2 младший инспектор дежурной службы Вадим Дубов, просматривая новости, заметил в одной из социальных групп в «ВКонтакете» призыв к волонтерам с просьбой помочь одинокой бабушке в деревне Идель. В сообщении говорилось о необходимой помощи в уборке дров для 92-летней Анны Ивановны.

Вадим, проживая в том же населенном пункте, находясь на выходном, приехал к дому бабушки. Совместно с волонтерами распилили дрова, раскололи их и убрали в дровяник, наносили бабушке воды.

Анна Ивановна поблагодарила помощников за помощь, теперь у нее есть дрова, а значит, в доме будет тепло.

Ранее сообщалось, что одинокая бабушка в Каерлии осталась зимовать без дров.