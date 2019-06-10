Сотрудника музея-заповедника Кижи в Карелии укусила змея

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Мужчина госпитализирован в БСМП, сообщили в Минздраве Карелии.
По информации МЧС, 9 июня змея укусила сотрудника музея-заповедника Кижи. Спасатели прибыли на остров и транспортировали пострадавшего в Петрозаводск.
В Минздрав рассказали, что на берегу мужчину встретила карета скорой помощи и отвезла в БСМП. На данный момент пострадавшему оказывается помощь.
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