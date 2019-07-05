Сотрудникам силовых структур повысят зарплату

Постановление о повышении окладов подписал премьер–министр России Дмитрий Медведев.

Документ опубликован на сайте правительства.

С 1 октября правительство повысит на 4,3% оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и таможенных органов.

Будут ли пересмотрены пенсии военнослужащих, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".