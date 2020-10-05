Сотрудникам СИЗО в Карелии показали канал, который строили зеки

В рамках воспитательной работы сотрудники СИЗО-2 побывали на экскурсии в Беломорске, сообщили в УФСИН Карелии.

Подготовленная для сотрудников учреждения экскурсионная программа выдалась чрезвычайно интересной и насыщенной, отметили в ведомстве.

В Беломорске сотрудники посетили краеведческий музей, где смогли ознакомиться с историей края.

Затем участники экскурсионной программы посетили Беломоро-балтийский канал, а именно шлюз №19, где узнали много нового об истории создания ББК.

Также большой интерес у присутствовавших вызвала экскурсия по Беломорским петроглифам, где присутствующие смогли осмотреть древние наскальные изображения, созданные 6 тысяч лет назад первобытными жителями Прибеломорья.

Ранее сообщалось, что сотрудникам УФСИН показали "Чайку 73458" - одну из самых знаменитых пьес Антона Павловича Чехова в постановке известного режиссёра.