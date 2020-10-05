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Сотрудникам СИЗО в Карелии показали канал, который строили зеки

Новости. Общество
18:00, 06 Октября 2020
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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В рамках воспитательной работы сотрудники СИЗО-2 побывали на экскурсии в Беломорске, сообщили в УФСИН Карелии.

Подготовленная для сотрудников учреждения экскурсионная программа выдалась чрезвычайно интересной и насыщенной, отметили в ведомстве.

В Беломорске сотрудники посетили краеведческий музей, где смогли ознакомиться с историей края.

Затем участники экскурсионной программы посетили Беломоро-балтийский канал, а именно шлюз №19, где узнали много нового об истории создания ББК.

Также большой интерес у присутствовавших вызвала экскурсия по Беломорским петроглифам, где присутствующие смогли осмотреть древние наскальные изображения, созданные 6 тысяч лет назад первобытными жителями Прибеломорья.

Ранее сообщалось, что сотрудникам УФСИН показали "Чайку 73458" - одну из самых знаменитых пьес Антона Павловича Чехова в постановке известного режиссёра.

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Комментарии

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кир
2020-10-06 18:26:44
Писатели тоже ездил по ББК в 1933 году. Были восхищены свежими, вымытыми радостными лицами заключенных. И что?
протестанутый
2020-10-06 18:12:54
А в это время урки после сытного полдника играют в шахматы.
Гость
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