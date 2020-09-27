Сотрудникам УФСИН Карелии показали "Чайку 73458"

Одну из самых знаменитых пьес Антона Павловича Чехова в постановке известного режиссёра организовали и показали в колонии для работников УФСИН, сообщается в ведомстве.

Проект "Театральная Россия" представил фильм-спектакль "Чайка 73458" в постановке Дайнюса Казлаускаса.

"Многие сотрудники признались, что не читали данное произведение А.П. Чехова, но спектакль им очень понравился и некоторые изъявили желание прочитать "Чайку73458". После просмотра сотрудники делились впечатлением, обсуждали игру актеров и режиссерские решения" - рассказывает заместитель начальника учреждения Алексей Суханов.