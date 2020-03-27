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Сотрудники администрации Кемского района сшили более 200 масок

Новости. Общество
17:47, 30 Марта 2020
фото: © Страница "ВКонтакте" главы администрации Кемского района Дмитрия Петрова
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Об этом в соцсети сообщил глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.

Сотрудники управления образования и других подведомственных учреждений районной администрации уже сшили более 200 масок, сообщил Дмитрий Петров на своей странице "ВКонтакте".



"Сотрудники..., имеющие швейные машинки, работают без перерывов, помогая обезопасить себя и своих коллег. Работники администрации по своей инициативе осуществили стерилизацию первой партии масок! Мы открываем в своем окружении новые возможности. Приятно увидеть такую заботу о коллегах", – сообщил глава районной админстрации. 

Ранее глава администрации Кемского района Карелии Дмитрий Петров пригрозил предпринимателям, которые не закрыли свои предприятия из-за коронавируса.

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Комментарии

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бюджет
2020-03-30 19:27:39
Нее. А почему в Столице нельзя выразить благодарность господину Шандаловичу за его дальнозоркость. Сказал же - шведы ни хера не понимают в коронавирусе. А мы , карелы, щас дадим.
бюджет
2020-03-30 18:43:39
Вот до чего довел ЕГЭ! Даже глава Петров, занимающийся жизнеобеспечением людей, не знает, что маски это фуфло, нужны РЕС-ПИ-РА-ТО-РЫ.
Alex Awder
2020-03-30 19:32:55
бюджет, ну как фуфло ,психологический эффект присутствует а так да бесполезная,мне смешно и грустно видеть людей в таких масках они просто висят на лицах ,такие маски только для заболевших,дабы при случаайном фихе или кашле не разносить заразу а большие площади
респираторы с обтюратором(плотно прилегающие без зазоров)полнолицевые маски ,полулицевые
mobikk
2020-03-30 22:10:27
Alex Awder, для психологического эффекта есть более надежный способ, высказанный Кадыровым - есть поболее чеснока и лука, чтоб за ВЕРСТУ никто не подходил))
Alex Awder
2020-03-30 18:29:31
это просто "позор" государство не может обеспечить простыми тряпками пускай за деньги зато в Италию едем защищать свои активы
Вася
2020-03-30 18:13:55
Медицина разрушена,сидите дома,а то можно и крякнуть.
Ткачев
2020-03-30 18:25:40
Вася, +100500
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