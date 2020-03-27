Сотрудники администрации Кемского района сшили более 200 масок

Об этом в соцсети сообщил глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.

Сотрудники управления образования и других подведомственных учреждений районной администрации уже сшили более 200 масок, сообщил Дмитрий Петров на своей странице "ВКонтакте".





"Сотрудники..., имеющие швейные машинки, работают без перерывов, помогая обезопасить себя и своих коллег. Работники администрации по своей инициативе осуществили стерилизацию первой партии масок! Мы открываем в своем окружении новые возможности. Приятно увидеть такую заботу о коллегах", – сообщил глава районной админстрации.

Ранее глава администрации Кемского района Карелии Дмитрий Петров пригрозил предпринимателям, которые не закрыли свои предприятия из-за коронавируса.