Сотрудники администрации Петрозаводска поделились своей кровью с нуждающимися пациентами

Горожан также призвали присоединиться к полезному для общества делу.
Выездная бригада станции переливания крови провела работу в здании администрации Петрозаводска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
Сотрудники администрации сдали кровь, которую потом перельют нуждающимся в этом пациентам. Горожане также могут стать донорами и поучаствовать в благом деле. Более подробно об этом можно узнать по ссылке. А также в Республиканской станции переливания крови, которая находится по адресу: улица Пирогова, дом 4а. Телефон – 8 (8142) 76-42-65.
Кроме того, на сайте медицинской организации действует донорский светофор, на котором указана актуальная потребность в крови разных групп и резус-принадлежности.
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