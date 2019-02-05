Сотрудники бара "бесплатно" накормили и напоили петрозаводчанина

В полицию Петрозаводска обратились сотрудники одного из баров с заявлением о неоплате счета, сообщили в МВД Карелии.

ужинал некий гражданин, который ни в чем себе не отказывал, к примеру, в качестве аперитива употреблял дорогостоящий коньяк. В итоге, когда ему был предъявлен чек на сумму свыше 4 тысячи рублей, посетитель заявил, что заказ он оплатить не может.

При этом мужчина убедил работников заведения в том, что через неделю финансы у него будут, а потому ужин он якобы оплатит. В подтверждение своего намерения он продиктовал номер мобильного телефона. Чтобы проверить эту информацию, работники бара набрали номер – телефон был выключен. Но, поверив обещаниям, они отпустили гражданина восвояси.

Шло время. Клиент не появлялся.

Сотрудники полиции установили личность мужчины. Им оказался 25-летний петрозаводчанин, который подозревается в совершении преступления. Он причастен к нескольким имущественным преступлениям.