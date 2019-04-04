Сотрудники ДПС выручили из беды женщину, застрявшую на улице Чапаева

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска помогли автоледи, застрявшей на дороге из-за лопнувшего колеса.

Так, 17 марта машина на улице Чапаева привлекла внимание инспекторов ДПС. У авто была включена "аварийка". Оказалось, что колесо автомобиля пробито, и водитель-женщина самостоятельно справиться с этой проблемой не может.

Автоинспекторы поменяли колесо, женщина смогла продолжить свой путь.

Сотрудники Госавтоинспекции, обеспечивая безопасность на дорогах республики, ежедневно сталкиваются с подобными ситуациями. А люди зачастую даже не зная имен помощников, выражают им слова благодарности.

Так и об этой ситуации стало известно из обращения, поступившего на сайт ГИБДД России. Горожанка выразила слова благодарности в адрес автопатрульных специализированной роты ДПС Управления ГИБДД МВД по Республике Карелия.