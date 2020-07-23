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Сотрудники ГИБДД Карелии лишили прав сразу двух водителей в одной машине

Новости. Происшествия
14:43, 24 Июля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Ночью в Костомукше остановили машину, в которой находились сразу два пьяных водителя, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня, 24 июля, около 3 часов ночи, автоинспекторы Костомукши отстранили от управления автомобилем Hyundai водителя, который находился в состоянии опьянения.

Как выяснили инспекторы, в машине находился владелец данного транспортного средства, в отношении которого также были составлены административные материалы за передачу управления автомобилем лицу в состоянии алкогольного опьянения.

Решение в отношении нарушителей вынесет суд.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем!

102 или 112 - звоните и сообщайте о пьяных водителях, не оставляйте безнаказанными их нарушения, которые могут стать чьей-то трагедией на дороге.

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