Сотрудники ГИБДД Карелии отобрали автомобиль у пьяного водителя без прав

В Питкярантском районе 29-летний мужчина лишился автомобиля, так как сел за руль пьяным и без прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 22 июля, около полуночи в Питкяранте 29-летний мужчина отстранен от управления автомобилем «ВАЗ 21041-30» - нарушитель не имел права управления транспортными средствами, а также находился в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Автомобиль помещён на специализированную стоянку. Нарушитель задержан, ему предстоит понести административное наказание.