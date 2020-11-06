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Сотрудники ГИБДД Карелии отстранили от управления автомобилем пьяного водителя в Кондопоге

Новости. Общество
08:54, 07 Ноября 2020
фото: страница Госавтоинспекции Карелии Вконтакте
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Автоинспекторы в Кондопоге отстранили от управления автомобилем Chevrolet Lacetti 33-летнего водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Автомобиль с нетрезвым водителем был остановлен на одной из улиц города 6 ноября в ночное время.

Иномарку отправили на специализированную стоянку. За пьяное вождение водителю грозит административный штраф 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция Карелии обратилась к жителям республики с просьбой сообщать о нетрезвых водителях по телефонам 102 или 112.

"Подробная информация (марка, номер автомобиля и направление его движения) позволит автоинспекторам быстро принять меры для пресечения данного нарушения", - добавили в ГИБДД.

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