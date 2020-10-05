Сотрудники ГИБДД Карелии помогли водителю вовремя забрать ребенка из садика

Автоинспекторы Прионежского района помогли водителю на трассе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На минувшей неделе в Госавтоинспекцию Карелии пришло сообщение от автолюбителя. Мужчина благодарил наряд ДПС, оказавший ему помощь в заправке автомобиля.

Так получилось, что у водителя, ехавшего за ребенком в садик, закончился бензин. Он остановился на дороге, не доезжая Вилги.

По словам водителя, он стоял минут 40, пытался остановить машину, чтобы кто-нибудь довез его с канистрой на ближайшую заправку и обратно. Но никто не останавливался.

Проезжавший мимо наряд ДПС - Иван Власенко и Павел Снетков остановились и поинтересовались, что случилось. Полицейские отвезли водителя до ближайшей заправки. Мужчина заправил канистру, и автоинспекторы доставили его обратно к своему автомобилю. Убедившись, что транспортное средство завелось, полицейские продолжили службу. А водитель поторопился за сыном в детский сад, где уже ждали только его.