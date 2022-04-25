Сотрудники ГИБДД Карелии встали на пути бесправного гонщика из Мурманской области

В Медвежьегорском районе за превышение скорости остановлен водитель из Мурманской области, который ранее был лишен прав, но забыл сдать удостоверение, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Медвежьегорском районе на федеральной автодороге Кола инспекторы ДПС зафиксировали нарушение водителем из Мурманской области, который управляя автомобилем, превысил установленную скорость движения.
В ходе оформления нарушения инспекторы выяснили, что водитель ранее был лишен права управления транспортными средствами. Однако водительское удостоверение в соответствии с требованиями закона на хранение в ГИБДД не сдал.
В ГИБДД напомнили, что в случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи водительского удостоверения, срок лишения исчисляется со дня сдачи/изъятия удостоверения.
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