Сотрудники ГИБДД Карелии встали на пути бесправного гонщика из Мурманской области

В Медвежьегорском районе за превышение скорости остановлен водитель из Мурманской области, который ранее был лишен прав, но забыл сдать удостоверение, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Медвежьегорском районе на федеральной автодороге Кола инспекторы ДПС зафиксировали нарушение водителем из Мурманской области, который управляя автомобилем, превысил установленную скорость движения.

В ходе оформления нарушения инспекторы выяснили, что водитель ранее был лишен права управления транспортными средствами. Однако водительское удостоверение в соответствии с требованиями закона на хранение в ГИБДД не сдал.

В ГИБДД напомнили, что в случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи водительского удостоверения, срок лишения исчисляется со дня сдачи/изъятия удостоверения.