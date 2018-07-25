Сотрудники ГИБДД Карелии выйдут в рейд на 4 дня

Профилактические рейды пройдут на дорогах Карелии, сообщили в Госавтоинспекции республики.

С 26 по 29 июля сотрудники Госавтоинспекции Карелии проведут профилактические рейды по обеспечению безопасности дорожного движения "Федеральные дороги".

Сохранение жизни, здоровья и имущества всех участников дорожного движения, а также обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспорта на федеральных дорогах республики является основной целью проведения рейдов.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к соблюдению правил дорожного движения, а также обращает внимание водителей на необходимость реально оценивать обстановку на дороге, выбирать соответствующую дорожным и погодным условиям скорость движения и не допускать выезда на полосу встречного движения на участках дорог, где запрещены данные маневры и в условиях плохой видимости!