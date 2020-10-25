890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии многие годы копятся "долги" по рубкам ухода 2
25.10.2020 16:40
Стало известно, сколько заработал Хабиб Нурмагомедов за свой последний в карьере бой 4
25.10.2020 20:40
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: НОВЫЕ РЕКОРДЫ КОРОНАВИРУСА, БОЛЕЗНЬ МИРОШНИК И ВЫВЕСКИ ВНЕ ЗАКОНА
25.10.2020 19:00
Более 6 тысяч инфицированных COVID-19 зарегистрировано на 26 октября в Карелии
Сегодня 08:52
Николай Макаров о прорыве дамбы: "С ГЭС-2 все очень усложняется. И это опять нервотрепка, и время" 13
Сегодня 07:15

Сотрудники ГИБДД остановили под Петрозаводском пьяного водителя, о котором сообщили очевидцы

Новости. Происшествия
13:52, 26 Октября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

В Янишполе молодой человек выехал пьяным на трассу и стал пешеходом, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня в дежурную часть ГИБДД Карелии поступило сообщение о пьяном водителе в Янишполе.

Инспекторы ДПС незамедлительно выехали в село Янишполе Кондопожского района, где по сообщению позвонившего в полицию, пьяный водитель управлял автомобилем.

Информация подтвердилась, в 8 утра 24-летний водитель, находившийся в состоянии опьянения, был отстранен от управления.

Нарушитель ожидает судебного решения.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что каждое сообщение о нетрезвом водителе делает наши дороги безопаснее.
Сообщи о пьяном водителе, спаси жизнь - 102 или 112.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
протестанутый
2020-10-26 14:13:37
Хде фио и фото на стене позора? Демшиза приняла законы в угоду алкашей и педофилов.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
25.10.2020, 21:19
На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО)
23.10.2020, 14:42
Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО)
21.10.2020, 18:54
Мэр Петрозаводска заболела коронавирусом

Чтиво

23.10.2020 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»