Сотрудники ГИБДД остановили под Петрозаводском пьяного водителя, о котором сообщили очевидцы

В Янишполе молодой человек выехал пьяным на трассу и стал пешеходом, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня в дежурную часть ГИБДД Карелии поступило сообщение о пьяном водителе в Янишполе.

Инспекторы ДПС незамедлительно выехали в село Янишполе Кондопожского района, где по сообщению позвонившего в полицию, пьяный водитель управлял автомобилем.

Информация подтвердилась, в 8 утра 24-летний водитель, находившийся в состоянии опьянения, был отстранен от управления.

Нарушитель ожидает судебного решения.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что каждое сообщение о нетрезвом водителе делает наши дороги безопаснее.

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