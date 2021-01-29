Сотрудники ГИБДД Петрозаводска спасли бабушку, упавшую на пешеходном переходе (ВИДЕО)

На пересечении улицы Куйбышева и проспекта Ленина пожилая женщина упала на дороге, сотрудники ГИБДД достали пенсионерку из-под колес.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликована благодарность сотрудникам Госавтоинспекции города, которые оказали помощь упавшей на дороге пожилой женщине.

"Хочется сказать слова большой человеческой благодарности инспекторам дорожного движения, которые сегодня не остались равнодушными и помогли пожилой женщине, поскользнувшейся на пешеходном переходе! Они помогли подняться, вызвали машину скорой помощи и отправили ее в больницу. Спасибо вам!", - написано в паблике.

Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".