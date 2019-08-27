Сотрудники гинекологического стационара в Петрозаводске боятся сокращений

Работники учреждения ожидают сокращений после перевода гинекологического стационара на территорию БСМП.

Власти региона планируют прекратить деятельность гинекологического стационара в здании на улице Луначарского и перевести это отделение на площадку больницы скорой медицинской помощи. Эти планы корреспонденту "Столицы на Онего" подтвердили в Минздраве. В министерстве отметили, что историческое здание на Луначарского не соответствует нормам, поэтому там проблематично оказывать гинекологическую помощь.

Сотрудники стационара опасаются сокращений, которые, по их информации, произойдут после переезда учреждения на территорию БСМП. Работники учреждения обратились к депутату Заксобрания Евгению Беседному с просьбой прояснить сложившуюся ситуацию. В обращении сотрудники также сообщили о возможном сокращении числа коек после переезда. Парламентарий также подтвердил изданию, что такой запрос к нему поступал.

"Столица на Онего" направила обращение в региональное министерство здравоохранения.