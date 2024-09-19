Сотрудники Горного парка Рускеала рассказали, чем можно заняться во время дождя

Дождь не повод отменять поездку в Горный парк.

Погода в Карелии переменчива, и дождь осенью — не редкость. Но Горный парк Рускеала прекрасен в любую погоду — некоторые посетители наоборот любят гулять во время дождя, когда рисунок на мраморных стенах становится более насыщенным. Главное не забыть зонт или дождевик и непромокаемую обувь.

А тем, кто предпочитает наблюдать за дождем из окна, сотрудники парка предлагают переждать непогоду в уютных кафе. К тому же, это возможность по достоинству оценить карельскую кухню. Если есть совсем не хочется, можно посетить Историко-культурный центр для ознакомления с историей парка и горного дела.