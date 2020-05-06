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Сотрудники Госкомитета Карелии нашли нарушения в работе магазинов в период пандемии Covid-19

Новости. Общество
09:43, 07 Мая 2020
фото: © Госкомитет
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За 4 дня сотрудники Госкомитета обследовали порядка 18 магазинов в Петрозаводске.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, со 2 по 5 мая инспекторы провели проверку на соблюдение мер безопасности в период пандемии коронавируса магазины "Магнит", "Пятерочка", "Олония", "Красное и белое".

Почти во всех точках нарушений не было выявлено, однако встретились и исключения. Например, количество покупателей, одновременно находящихся в помещении, на некоторых объектах превышало допустимые показатели, из-за чего социальное дистанцирование было нарушено. Руководство магазинов было предупреждено о таких нарушениях, в кратчайшие сроки недостатки устранены.

За несоблюдение мер безопасности сотрудниками магазинов, таких, например, как отсутствие индивидуальных средств защиты, недостаточного социального дистанцирования и отсутствия дезинфекции помещений и оборудования, руководство торговой сети наказывается штрафом.

Напомним, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии на 7 мая составило 125 человек.

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Комментарии

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zanoza
2020-05-07 12:07:21
Да рассадники заражения все магазины! И никакие дистанции не помогут! Вирусу на эти дистанции плевать,он успешно оседает на товарах.
Неравнодушный
2020-05-07 11:15:31
Вирус тоже ни фига не понимает, сколько обоснованная учёными социальная дистанция в метрах и сантиметрах составляет, тупой совсем.
Изя
2020-05-07 10:10:05
Бездельники кошмарят бизнес , на большее мозгов не хватает (((( :)
бюджет
2020-05-07 09:45:58
Прежде чем писать слово "ПАНДЕМИЯ" следует посмотреть его определение, какой процент заболевших должен быть.
Leopol'd
2020-05-07 10:53:25
+1
Да и "социальная дистанция! термин непонятный. Социальная дистанция между Грефом и оператором "Пятерочки" - это да. А здесь просто дистанция. Тоже неплохо бы определение почитать.
Гость
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