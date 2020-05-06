Сотрудники Госкомитета Карелии нашли нарушения в работе магазинов в период пандемии Covid-19

За 4 дня сотрудники Госкомитета обследовали порядка 18 магазинов в Петрозаводске.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, со 2 по 5 мая инспекторы провели проверку на соблюдение мер безопасности в период пандемии коронавируса магазины "Магнит", "Пятерочка", "Олония", "Красное и белое".



Почти во всех точках нарушений не было выявлено, однако встретились и исключения. Например, количество покупателей, одновременно находящихся в помещении, на некоторых объектах превышало допустимые показатели, из-за чего социальное дистанцирование было нарушено. Руководство магазинов было предупреждено о таких нарушениях, в кратчайшие сроки недостатки устранены.

За несоблюдение мер безопасности сотрудниками магазинов, таких, например, как отсутствие индивидуальных средств защиты, недостаточного социального дистанцирования и отсутствия дезинфекции помещений и оборудования, руководство торговой сети наказывается штрафом.

Напомним, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии на 7 мая составило 125 человек.