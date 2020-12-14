Сотрудники Госкомитета в Карелии скинулись на новые окна для дома многодетной семьи

Работники Государственного комитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения приняли участие в благотворительной акции "Подари тепло".

Сотрудники ведомства поддержали инициативу главы Карелии Артура Парфенчикова. В декабре они собрали деньги, на которые в последствие были установлены современные стеклопакеты для сохранения тепла в квартире, где проживает многодетная семья из поселка Чална Прионежского района, сообщили в Госкомитете.

По словам Артура Парфенчикова, к представителям власти за помощью часто обращаются не только руководители социальных учреждений, но и семьи, испытывающие серьезные проблемы с отоплением в своих квартирах. Решить трудности самостоятельно по объективным причинам они не могут, ведь для нуждающихся граждан установка пластиковых окон или теплых полов является неподъемными тратами. На республиканском уровне разрабатывается специальная социальная программа, с помощью которой можно будет получить адресную помощь, однако таким людям необходимо помочь сейчас.

К акции уже присоединились многие неравнодушные предприниматели республики, представители органов власти и учреждений. Благодаря участникам мероприятия новые окна, двери и теплые полы установлены в детских учреждениях и квартирах нуждающихся семей в Петрозаводске, Питкяранте, Лахденпохье, Медвежьегорске, Суоярви, поселках Боровой, Муезерский, Кааламо, а теперь и в Чалне.