Сотрудники карельской полиции вернулись с Северного Кавказа

В течение полугода полицейские несли службу в Северо-Кавказском регионе, выполняли задачи по обеспечению общественной безопасности, сообщили в МВД Карелии.

На перроне сводный отряд полиции приветствовал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Республике Карелия полковник полиции Владимир Гармашов. От имени всего ведомства Гармашов поздравил полицейских с возвращением.

Здесь же, на перроне, вернувшимся полицейскими были вручены ведомственные награды. А затем их поздравили с возвращением родные и близкие.