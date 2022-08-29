Сотрудники колонии убрали мусор с пляжа, чтобы сформировать экологическое самосознание у жителей Карелии

В Медвежьегорске сотрудники исправительной колонии – РБ-2 приняли участие в экологической акции, сообщили в УФСИН Карелии.

Сотрудники РБ-2 в Медвежьегорске приняли участие в экологической акции «Чистое Онего» по уборке берега Онежского озера в районе деревни Брюхово.

Вооружившись перчатками и мешками для сбора мусора, волонтеры убрали один из пляжей, который является излюбленным местом у отдыхающих и рыбаков.

«Подобные мероприятия помогают сплочению и укреплению традиций в коллективе, развивают у сотрудников чувство патриотизма и ответственности», — отметил заместитель начальника учреждения Игорь Гаркушин.

«Акция направлена не только на уборку скопившегося мусора, но и на формирование экологического самосознания у жителей и гостей нашей республики, а также привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения экологической безопасности», — отмечатеся на сайте УФСИН республики.