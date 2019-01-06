Сотрудники МЧС Карелии посетили церкви и проверили запасные выходы

В преддверии празднования Рождества Христова инспекторы Государственного противопожарного надзора МЧС России проводят профилактические рейды по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в религиозных учреждениях страны, сообщили в ведомстве.

Инспекторы МЧС России оказывают помощь настоятелям и работникам храмов в подготовке к безопасному проведению праздников, на которые традиционно собирается большое количество прихожан.

Сотрудники ведомства рассказывают о самых распространенных источниках возгораний в помещениях церквей и о правилах пожарной безопасности, и напоминают о необходимости свободного доступа к запасным выходам из религиозных учреждений. Также, спасатели проверяют практические знания и отрабатывают порядок действий при возникновении нештатных ситуаций.

На территории Республики Карелия также проведены рейды в 21 религиозном учреждении. Со всеми служителями церкви проведены противопожарные инструктажи о правилах проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

Особое внимание инспектора уделяли эвакуационным выходам, работоспособности автоматической сигнализации и первичным средствам пожаротушения, соответствующей документации, в которой указан порядок действий во время экстренных ситуаций.

Самые крупные празднования пройдут сегодня в Спасо-Преображенском соборе Валаама.

Помимо рейдов и бесед у всех религиозных учреждений республики будет организовано дежурство сотрудников пожарного надзора и пожарной охраны.