Спасателей вызвали на трупный запах, доносившийся из квартиры в Петрозаводске

Сотрудники МЧС помогли полиции Петрозаводска открыть квартиру, в которой обнаружили труп мужчины.
Об этом сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе ведомства.
Полицию вызвали жильцы дома, почувствовавшие трупный запах. Сотрудники органов внутренних дел запросили помощи у пожарных-спасателей.
Они по выдвижной лестнице проникли через окно в квартиру и нашли там мертвого мужчину.
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