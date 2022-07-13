Спасателей вызвали на трупный запах, доносившийся из квартиры в Петрозаводске

Сотрудники МЧС помогли полиции Петрозаводска открыть квартиру, в которой обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе ведомства.

Полицию вызвали жильцы дома, почувствовавшие трупный запах. Сотрудники органов внутренних дел запросили помощи у пожарных-спасателей.

Они по выдвижной лестнице проникли через окно в квартиру и нашли там мертвого мужчину.