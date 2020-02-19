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Сотрудники МЧС выгнали со льда в Петрозаводске 25 человек

Новости. Общество
14:47, 19 Февраля 2020
фото: © МЧС Карелии
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Инспекторы ГИМС замерили толщину льда на водоемах Петрозаводска, сообщили в МЧС Карелии.

Государственными инспекторами Петрозаводского отделения ГИМС совместно с сотрудниками ГИБДД проведены контрольные замеры ледового покрова на водоемах Петрозаводска.

При проведении патрулирований проверены места возможного выхода (выезда) на лед водоемов петрозаводска и акватории Петрозаводской губы Онежского озера. Структура ледового покрова на озере Логмозеро не однородная, толщина льда 2-5 см, промоины вдоль береговой линии. На Онежском озере ледовый покров от 1 до 10 см, вдоль береговой линии ледовый покров отсутствует.

Основной задачей патрулирования являлся контроль запрета выхода людей на лед. Во время проведения патрулирования проведено 15 бесед, присутствовали 25 человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-19 16:47:08
Были выпороты и отправлены на общественные работы.
новый
2020-02-19 14:56:16
пинками, ибо нефиг
Гость
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