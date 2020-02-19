Сотрудники МЧС выгнали со льда в Петрозаводске 25 человек

Инспекторы ГИМС замерили толщину льда на водоемах Петрозаводска, сообщили в МЧС Карелии.

Государственными инспекторами Петрозаводского отделения ГИМС совместно с сотрудниками ГИБДД проведены контрольные замеры ледового покрова на водоемах Петрозаводска.

При проведении патрулирований проверены места возможного выхода (выезда) на лед водоемов петрозаводска и акватории Петрозаводской губы Онежского озера. Структура ледового покрова на озере Логмозеро не однородная, толщина льда 2-5 см, промоины вдоль береговой линии. На Онежском озере ледовый покров от 1 до 10 см, вдоль береговой линии ледовый покров отсутствует.

Основной задачей патрулирования являлся контроль запрета выхода людей на лед. Во время проведения патрулирования проведено 15 бесед, присутствовали 25 человек.