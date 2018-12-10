Сотрудники мэрии не могут удалить наледь вокруг родника в Петрозаводске

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Из-за очереди у источника возле Суоярвского шоссе сотрудники городского Комбината благоустройства не могут удалить наледь вокруг него, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Ледовый слой, намерзший возле излюбленного горожанами родника, достиг толщины в несколько десятков сантиметров. Однако работники коммунальной сферы уже несколько дней не могут навести порядок на этой территории.
"Сотрудники городского комбината благоустройства несколько раз пытались скалывать наледь возле источника, однако пришедшие туда за водой люди попросту не дали им провести работу", - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.
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