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Сотрудники Минприроды Карелии убрали свалку в лесу

Новости. Общество
09:40, 25 Сентября 2020
фото: © Минприроды Карелии
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Несанкционированную свалку ликвидировали рядом с деревней Верховье.

В минувший четверг сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии республики Карелия и Карелприроды провели субботник в лесу рядом с деревней Верховье. Они убрали несанкционированную свалку, очистив лес. Оператор "АктивПро" вывез полную машину веток, листвы, порубочных остатков и досок, сообщили в Минприроды региона.

"По закону такой мусор следует самостоятельно отвозить на ближайший полигон, оплатив размещение, или заключать договор на вывоз с любым обладающим лицензией перевозчиком. К сожалению, иногда люди предпочитают сэкономить", - говорится в сообщении министерства.

В Минприроды призывают жителей республики, ставших свидетелями несанкционированного выброса отходов на территории лесов, обращаться в ГКУ РК "Карелприрода".

Ранее волонтеры собрали 110 мешков мусора на острове в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирюха непутёвый
2020-09-25 11:11:56
Театрально-кировая бабуля , такую хрень пишешь , со всем с катушек съехала . Жутко-маразматический ты персонаж. :)
кир
2020-09-25 11:57:27
Кирюха непутёвый, с утра нажрался, Изя.
Театральный критик
2020-09-25 10:33:40
Хде либерастнутые протестуны, почему не утилизируют свои плакатики
кир
2020-09-25 10:16:08
А где масса чернорабочих, которая непрестанно должна заниматься своим делом? Опять врем себе и окружающему миру.
Гость
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