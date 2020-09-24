Сотрудники Минприроды Карелии убрали свалку в лесу

Несанкционированную свалку ликвидировали рядом с деревней Верховье.

В минувший четверг сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии республики Карелия и Карелприроды провели субботник в лесу рядом с деревней Верховье. Они убрали несанкционированную свалку, очистив лес. Оператор "АктивПро" вывез полную машину веток, листвы, порубочных остатков и досок, сообщили в Минприроды региона.





"По закону такой мусор следует самостоятельно отвозить на ближайший полигон, оплатив размещение, или заключать договор на вывоз с любым обладающим лицензией перевозчиком. К сожалению, иногда люди предпочитают сэкономить", - говорится в сообщении министерства.

В Минприроды призывают жителей республики, ставших свидетелями несанкционированного выброса отходов на территории лесов, обращаться в ГКУ РК "Карелприрода".

Ранее волонтеры собрали 110 мешков мусора на острове в Карелии.