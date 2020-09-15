Волонтеры собрали 110 мешков мусора на острове в Карелии (ФОТО)

Активисты убрали многолетних свалки на острове Кюльвяянсаари в Ладожском озере.

Как сообщается в паблике "Лахденпохское Лесничество", с 12 по 14 сентября, природоохранной организацией "Новый экологический проект" была проведена уборка многолетних свалок на острове Кюльвяянсаари (50, 63 квартала Лахденпохского участкового лесничества). Остров находится в Якимварском заливе Ладожского озера.





Собранный волонтерами мусор, более 110 мешков, вывезли на материк сотрудники лесничества и жители Лахденпохьи, которые предоставили для транспортировки свои катера и лодки. А один из местных предпринимателей организовал вывоз мусора на полигон.





Ранее сообщалось. что в Карелии очистили от мусора более 90 километров берегов озер и рек.