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Волонтеры собрали 110 мешков мусора на острове в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
15:07, 16 Сентября 2020
фото: © паблик "Лахденпохское Лесничество"
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Активисты убрали многолетних свалки на острове Кюльвяянсаари в Ладожском озере.

Как сообщается в паблике "Лахденпохское Лесничество", с 12 по 14 сентября, природоохранной организацией "Новый экологический проект" была проведена уборка многолетних свалок на острове Кюльвяянсаари (50, 63 квартала Лахденпохского участкового лесничества). Остров находится в Якимварском заливе Ладожского озера.

Собранный волонтерами мусор, более 110 мешков, вывезли на материк сотрудники лесничества и жители Лахденпохьи, которые предоставили для транспортировки свои катера и лодки. А один из местных предпринимателей организовал вывоз мусора на полигон.

Ранее сообщалось. что в Карелии очистили от мусора более 90 километров берегов озер и рек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2020-09-16 15:39:00
Хм. Люди у нас хорошие , а чинуши нет .
zanoza
2020-09-16 15:14:02
Региональные оператор по обращению ТКО в этом благом деле участие не принимает, свалки растут как грибы.
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