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В Карелии очистили от мусора более 90 километров берегов озер и рек

Новости. Общество
17:40, 10 Сентября 2020
фото: Минприроды Карелии
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Мероприятия по уборке береговых полос рек и озер продолжатся до конца сентября, сообщили в Минприроды Карелии.

Более 1600 активных жителей республики поддержали инициативу Минприроды и убрали в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" более 90 км берегов акваторий от древесного хлама и мусора. Уже проведено 162 акции по уборке мусора.

На данный момент самыми активными участниками акций стали муниципальные образования городских и сельских поселений Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского, Пудожского, Калевальского районов.

Любой желающий может присоединиться к уборке берегов акваторий. Для этого необходимо обратиться в администрацию муниципального района (городского, сельского поселения) и уточнить дату и место проведения акции "Вода России", уточнили в министерстве.

Ранее активисты из Петрозаводска очистили Пески от мусора.

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