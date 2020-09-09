В Карелии очистили от мусора более 90 километров берегов озер и рек

Мероприятия по уборке береговых полос рек и озер продолжатся до конца сентября, сообщили в Минприроды Карелии.

Более 1600 активных жителей республики поддержали инициативу Минприроды и убрали в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" более 90 км берегов акваторий от древесного хлама и мусора. Уже проведено 162 акции по уборке мусора.

На данный момент самыми активными участниками акций стали муниципальные образования городских и сельских поселений Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского, Пудожского, Калевальского районов.

Любой желающий может присоединиться к уборке берегов акваторий. Для этого необходимо обратиться в администрацию муниципального района (городского, сельского поселения) и уточнить дату и место проведения акции "Вода России", уточнили в министерстве.

Ранее активисты из Петрозаводска очистили Пески от мусора.