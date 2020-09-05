Активисты из Петрозаводска очистили Пески от мусора (ФОТО)

Масштабную уборку провели в местах отдыха Пески, Петушки и Сайнаволок, сообщили в администрации Петрозаводска.

Ежегодная экологическая акция "Чистое Онего" стартовала в карельской столице 4 сентября. Марафон открыли активисты ОНФ вместе с представителями администрации Петрозаводска, надзорных органов и других организаций, в том числе и общественных. Они очистили от мусора прибрежную площадку "Петушки", а также часть территории парка 35-летия Победы.

Второй этап экологического марафона прошёл в районах Пески и Сайнаволок. Для петрозаводских студентов команда "Молодёжка ОНФ" придумала экоигру. 5 сентября в Песках, где любят отдыхать жители и гости города, уборку провели учащиеся кооперативного, лесотехнического техникумов, техникума городского хозяйства, медицинского, юридического, педагогического колледжей, колледжа технологии и предпринимательства, Госуниверситета речного и морского флота и ПетрГУ. На прибрежной полосе ребята собирали раздельно стекло и пластик. Первый опыт эковолонтёрства и значки на память получили и совсем юные участники акции "Чистое Онего".

Мероприятие проходит под эгидой Минприроды России при поддержке ФГБУ "Центр развития водохозяйственного комплекса" в рамках реализации ФЦП "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".