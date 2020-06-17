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Сотрудники наркоконтроля в Карелии запустили челлендж, чтобы начинать день с позитива (ВИДЕО)

Новости. Общество
08:05, 18 Июня 2020
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В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией, который ежегодно отмечают 26 июня, всех приглашают принять участие в спортивном челлендже "Начни свой день с позитива", сообщили в МВД Карелии.

Чтобы стать участником акции, необходимо с 15 по 30 июня записать небольшой ролик о своём любимом спортивном занятии – это могут быть зарядка, разминка, тренировка – и опубликовать его в соцсетях с хештегом #НачниСвойДеньСпозитива.

Таким образом правоохранители надеются привлечь внимание к здоровому образу жизни!

Первый ролик записал боец отряда специального назначения "Гром".

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Комментарии

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