Сотрудники пожарного надзора проверили состояние котельных в районе Карелии

В МЧС Карелии сообщили о проверках противопожарного состояния котельных в условиях начала отопительного сезона.

Сотрудники государственного пожарного надзора по Сегежскому району провели профилактические визиты в котельные и тепловые сети местных предприятий в рамках операции «Отопление». Об этом информирует МЧС. Проверенные предприятия обеспечивают теплом многоквартирные дома, учреждения образования, культуры, здравоохранения. В частности, инспектором был проведен осмотр котельных, расположенных на территории Сегежского муниципального образования.

«В ходе профилактических мероприятий сотрудниками МЧС особое внимание уделено безопасности котельных, наличию и исправности огнетушителей, исправности системы противопожарной защиты, знанию персонала порядка действий при обнаружении возгорания. Кроме того, инспектора провели разъяснительную беседу с дежурным персоналом, в ходе которой напомнили алгоритм действий в случае возникновения пожара или другого чрезвычайного происшествия на объекте», — говорится в сообщении.

По информации МЧС, с началом отопительного сезона увеличивается количество пожаров, причинами которых являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, перегрузок электросетей.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске директор предприятия был оштрафован за неэкологичную котельную.