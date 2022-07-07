В Петрозаводске директор предприятия был оштрафован за неэкологичную котельную

Прокуратура нашла несколько нарушений в одной из котельных города, сообщили на сайте надзорного ведомства.
В Карелии межрайонная природоохранная прокуратура проверила одну из котельных города, которую эксплуатирует АО «РМЗ».
Выяснилось, что в котельной, отнесенной к III-й категории объектов негативного воздействия на окружающую среду, не ведется журнал прогнозов о неблагоприятных метеорологических условиях. Кроме того, организация не согласовала с Минприроды перечень мероприятий по уменьшению вредных выбросов.
Также возле котельной не были обустроены места накопления отходов (шлака и золы). Не было данных об эксплуатации газоочистного оборудования.
В отношении гендиректора предприятия были возбуждены два административных дела. Постановлениями Минприроды ему были назначены административные наказания в виде предупреждения и штрафа соответственно.
Постановления вступили в законную силу.
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