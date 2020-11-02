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Сотрудники ППС в Карелии спасли гараж забывчивого рыбака от воров

Новости. Происшествия
17:20, 03 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Полиция рекомендует гражданам обеспечить надежной защитой свои гаражи, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую пятницу в полицию с заявлением обратилась жительница одного из поселков в Пудожском районе. Из ее гаража, расположенного во дворе дома, похитили бензопилу.

В тот же день житель Медвежьегорского района сообщил о краже двух лодочных моторов и мотобуксировщика. В настоящее время по данным фактам проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

В Сегеже 63-летний местный житель по собственной невнимательности тоже чуть не оказался жертвой кражи. Покидая свой гараж, он оставил в замке связку ключей и на неделю уехал на рыбалку. К его везению, вскоре оплошность заметили сотрудники патрульно-постовой службы, которые патрулировали территорию. Они осмотрели бокс, видимых признаков хищения не увидели и закрыли замок. После этого полицейские установили личность владельца гаража и, дождавшись его возвращения, вернули ключи, а также провели профилактическую беседу.

Полиция Карелии рекомендует гражданам оборудовать свои гаражи надежными устройствами защиты. Снизить риск незаконных проникновений помогут установка автономной сигнализации и системы видеонаблюдения, а также техническое укрепление самого строения. Не приглашайте в свое гаражное помещение малознакомых граждан и храните ключи в надежном месте.

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