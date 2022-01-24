Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку

С понедельника, 24 января, помимо прокурора Петрозаводска Артура Фреймана в отставку ушли и два его заместителя — Дмитрий Губанов и Валерий Феоктистов.

В публикации от 19 января мы сообщили об уходе с 24 января в отпуск с последующей отставкой прокурора Петрозаводска Артура Фреймана. Ожидалось, что исполнять обязанности главы надзорного ведомства карельской столицы будет первый зампрокурора Дмитрий Губанов.

Однако, как стало известно «Столице на Онего», в этот же минувший понедельник, 24 января, Губанов также вышел в отпуск с последующей отставкой. Более того, в этот же день аналогичное решение принял еще один зампрокурора Петрозаводска Валерий Феоктистов.

И сейчас здесь остались только два заместителя прокурора. Это – многолетний опытный сотрудник Наталья Силкина, отвечающая за работу гособвинителей, и Рашид Бескембиров, осуществляющий надзор за соблюдением уголовно-процессуального законодательства сотрудниками правоохранительных органов карельской столицы.

"Мы все в шоке от случившегося", - сказали журналисту некоторые сотрудники горпрокуратуры, которые, по их словам, не знают, почему сразу три их руководителя одновременно решили расстаться с надзорным ведомством.

Получить в республиканской прокуратуре комментарий о причинах ухода в отставку сразу троих руководителей петрозаводской прокуратуры нам не удалось. Не дозвонились мы и до Артура Фреймана и Дмитрия Губанова. И только Валерий Феоктистов на наш вопрос о причинах его ухода из прокуратуры уклончиво ответил, что «когда люди меняют место работы – это нормально». При этом на наш вопрос, куда он теперь пойдет трудиться, Валерий Феоктистов ответил, что до апреля он будет находиться в отпуске, после чего определится с новым местом работы.