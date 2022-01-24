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Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку

Новости. Общество
15:12, 25 Января 2022
фото: © «Столица на Онего»

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С понедельника, 24 января, помимо прокурора Петрозаводска Артура Фреймана в отставку ушли и два его заместителя — Дмитрий Губанов и Валерий Феоктистов.

В публикации от 19 января мы сообщили об уходе с 24 января в отпуск с последующей отставкой прокурора Петрозаводска Артура Фреймана. Ожидалось, что исполнять обязанности главы надзорного ведомства карельской столицы будет первый зампрокурора Дмитрий Губанов.

Однако, как стало известно «Столице на Онего», в этот же минувший понедельник, 24 января, Губанов также вышел в отпуск с последующей отставкой. Более того, в этот же день аналогичное решение принял еще один зампрокурора Петрозаводска Валерий Феоктистов.

И сейчас здесь остались только два заместителя прокурора. Это – многолетний опытный сотрудник Наталья Силкина, отвечающая за работу гособвинителей, и Рашид Бескембиров, осуществляющий надзор за соблюдением уголовно-процессуального законодательства сотрудниками правоохранительных органов карельской столицы.

"Мы все в шоке от случившегося", - сказали журналисту некоторые сотрудники горпрокуратуры, которые, по их словам, не знают, почему сразу три их руководителя одновременно решили расстаться с надзорным ведомством.

Получить в республиканской прокуратуре комментарий о причинах ухода в отставку сразу троих руководителей петрозаводской прокуратуры нам не удалось. Не дозвонились мы и до Артура Фреймана и Дмитрия Губанова. И только Валерий Феоктистов на наш вопрос о причинах его ухода из прокуратуры уклончиво ответил, что «когда люди меняют место работы – это нормально». При этом на наш вопрос, куда он теперь пойдет трудиться, Валерий Феоктистов ответил, что до апреля он будет находиться в отпуске, после чего определится с новым местом работы.

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Комментарии

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Д.Ю
2022-01-25 15:45:35
Хороший отпуск до апреля.
Саныч
2022-01-25 15:41:07
В мэрии Петрозаводска место освободилось, а приставы отказались. Вся надежда на прокурорских.
норкимо
2022-01-25 15:38:51
не беЗпокойтесь, новые уже придут
Экспeрд
2022-01-25 15:24:40
Конечно в шоке. Привыкли к прежним начальникам, а новая метла по новому метет. Работать заставят. :)
Гость
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