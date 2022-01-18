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Прокурор Петрозаводска Артур Фрейман уходит в отставку

Новости. Общество
15:54, 19 Января 2022
фото: Сайт прокуратуры Карелии

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Глава надзорного ведомства Петрозаводска Артур Фрейман с понедельника, 24 января, уходит в отпуск с последующей отставкой.

Как стало известно «Столице на Онего», с понедельника, 24 января, 52-летний прокурор карельской столицы Артур Фрейман, и это подтвердили в республиканской прокуратуре, уходит в отпуск с последующим выходом в отставку.

Напомним, что уроженец Петрозаводска Артур Фрейман до прихода на работу в надзорное ведомство служил в армии и в органах внутренних дел. В 1994 году он окончил Волгоградскую высшую следственную школу МВД России по специальности «юриспруденция». Работал в республиканской прокуратуре, после чего с февраля 2007 года максимально возможный в таких случаях срок 10 лет (два раза по пять лет каждый) был прокурором Сортавалы. Затем с февраля 2017 года он был назначен прокурором Кондопожского района, а спустя пару с небольшим лет, в мае 2019 года – прокурором Петрозаводска.

На этом посту Артур Фрейман заменил Елену Аскерову, которую ее бывшие коллеги характеризуют как высокопрофессионального юриста и принципиального человека.

Почему Артур Фрейман, который в нынешней должности мог бы работать еще два с лишним года, уходит в отставку, нам неизвестно.

По имеющейся информации, исполнять обязанности прокурора Петрозаводска будет первый заместитель Дмитрий Губанов. 

Отметим также, что после новогодних праздников в отставку ушли прокурор Муезерского района Дмитрий Запольный и прокурор Пудожа Николай Вагин.

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