Сотрудники «РКС-Петрозаводск» участвуют в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Сотрудники группы компаний «РКС-Петрозаводск» присоединились к акции #МыВместе.

Жителям Донецкой и Луганской народных республик требуется гуманитарная помощь. Первая машина с гуманитарным грузом из Петрозаводска была отправлена еще 4 марта. Вчера в Луганск выехали два грузовика — 40 тонн необходимых вещей и продуктов были направлены нуждающимся.

Сейчас жителям Донбасса требуются вещи первой необходимости:

— пластиковая одноразовая посуда

— товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6, одноразовые пеленки)

— постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенце, резиновые тапочки)

— средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки)

— бытовая химия

— детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки, фломастеры и пр.)

— средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки)

— продукты питания с длительным сроком хранения и действительным сроком годности

В течение ближайшей недели работники АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети», ООО «КРЦ» и ООО «Энергокомфорт». Карелия» будут собирать гуманитарную помощь, а после передадут ее в пункт сбора, организованный в Петрозаводске. Сейчас очень важно сплотиться и поддержать жителей Донбасса, оказавшихся в трудной ситуации.