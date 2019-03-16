Сотрудники Росгвардии поймали молодых людей, сливавших бензин в Петрозаводске

На улице Чапаева молодые люди слили 20 литров бензина с чужого авто и попались в руки бойцов вневедомственной охраны, сообщили в Отделе Росгвардии Карелии.

В минувший четверг 14 марта сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя ночной Петрозаводск, получили информацию о том, что у одного из домов по улице Чапаева из припаркованного отечественного микроавтобуса неизвестные молодые люди сливали бензин, после чего скрылись на своем автомобиле в неизвестном направлении.

Росгвардейцы немедленно приступили к поиску злоумышленников и через 15 минут группа задержания вневедомственной охраны остановила иномарку, схожую по ориентировке. За рулем автомобиля находился 20-летний гражданин, который управлял транспортным средством без водительских прав и документов на машину.

В ходе беседы со стражами правопорядка молодой человек свою вину отрицать не стал и признался, что он совместно со своими друзьями похитил из микроавтобуса около 20 литров бензина, после чего залил ворованное топливо в свою машину.

На место прибыл и экипаж ГИБДД для составления административного материала за нарушение ППД. Дальнейшим разбирательством и выяснением всех обстоятельств произошедшего займутся сотрудники республиканской полиции.

Молодому человеку грозит уголовная ответственность.