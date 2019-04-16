Сотрудники Росгвардии спасли 80-летнюю петрозаводчанку от агрессивного сына

Петрозаводчанин, неоднократно нарушавший закон, отобрал деньги у 80-летней матери, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Группа задержания прибыла на место происшествия немедленно.

Женщину выручил "мобильный телохранитель", который четыре года назад подключил её супруг. Сигнал на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил 15 апреля в 12.57.

Ближайший дежурный наряд был направлен по адресу.

Хозяйка сообщила, что её 54-летний сын без разрешения перерыл содержимое сумочки и похитил кошелёк, в котором было 2 тысяч рублей. Вернуть деньги силой или убеждением пострадавшая не могла – она нажала тревожную кнопку.

По биографии мужчины нетрудно догадаться, на что ушли бы деньги: ранее он имел дело с полицией по фактам оскорблений, побоев, нахождения в общественном месте в пьяном виде.

Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного участковому уполномоченному полиции.