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Сотрудники Россельхознадзора нашли в Петрозаводске санкционный сыр в продаже и сожгли его

Новости. Общество
13:19, 21 Мая 2021
фото: Россельхознадзор

В точке несанкционированный торговли на Кукковке проверяющие нашли финский сыр, изъяли его и сожгли, сообщили в управлении Россельхознадзора.

В четверг, 20 мая, госинспекторы управления Россельхознадзора провели в Петрозаводске контрольно-надзорное мероприятие в целях пресечения незаконного оборота товаров, в отношении которых введены санкции.

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В ходе мероприятия в несанкционированной торговой точке на Кукковке была выявлена в продаже 5 кг сыра производства Финляндия и Дания.

Товар был изъят и сожжен. В настоящий момент Управлением решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении продавца продукции.

Всего с начала года в Карелии сотрудники Управления Россельхознадзора выявили и изъяли из незаконного оборота 11,15 кг продукции животного происхождения (сыр и масло производства стран ЕС). Изъятая продукция уничтожена в соответствии с установленными правилами.

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Комментарии

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zanoza
2021-05-21 14:56:00
"Охотно верим" :)
кир
2021-05-21 14:50:27
Пофиг, - сказал мой кот. Ничего не берём у них. Продавца лишить гражданства и делов то.
Изя
2021-05-21 14:29:36
Сумневаюсь я чего то в Россельхознадзоре , не дали ли слабину и не сожрали сыр сами ))) :)
Ио
2021-05-21 14:07:50
Если сотрудники Россельхознадзора и в самом деле верят, что сожгли сыр и от этого польза, тогда совсем беда с нашим государством происходит.
Вася
2021-05-21 13:46:32
Ну так кругом враги.
Саныч
2021-05-21 13:25:46
Ошибка в слове "сожгли". Следует читать "сожрали".
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