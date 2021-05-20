Сотрудники Россельхознадзора нашли в Петрозаводске санкционный сыр в продаже и сожгли его

В точке несанкционированный торговли на Кукковке проверяющие нашли финский сыр, изъяли его и сожгли, сообщили в управлении Россельхознадзора.

В четверг, 20 мая, госинспекторы управления Россельхознадзора провели в Петрозаводске контрольно-надзорное мероприятие в целях пресечения незаконного оборота товаров, в отношении которых введены санкции.

В ходе мероприятия в несанкционированной торговой точке на Кукковке была выявлена в продаже 5 кг сыра производства Финляндия и Дания.

Товар был изъят и сожжен. В настоящий момент Управлением решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении продавца продукции.

Всего с начала года в Карелии сотрудники Управления Россельхознадзора выявили и изъяли из незаконного оборота 11,15 кг продукции животного происхождения (сыр и масло производства стран ЕС). Изъятая продукция уничтожена в соответствии с установленными правилами.