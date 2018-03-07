"Карельский окатыш" поздравляет своих сотрудниц с весенним праздником

Сотрудники акционерного общества "Карельский окатыш" поздравили женский коллектив предприятия с 8 Марта.

Дорогие сотрудницы "Карельского окатыша"!

Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним праздником 8 Марта!

Вы – наше вдохновение, радость и опора! Вы добросовестно трудитесь на производстве, наряду с мужчинами выполняете ответственные операции и всегда показываете высокий уровень профессионализма.

Спасибо вам за ваш труд, за поддержку и понимание.

Пусть каждый день дарит вам замечательное настроение, счастье и любовь! С праздником!

Мужчины "Карельского окатыша"