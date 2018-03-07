"Карельский окатыш" поздравляет своих сотрудниц с весенним праздником

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Сотрудники акционерного общества "Карельский окатыш" поздравили женский коллектив предприятия с 8 Марта.
Дорогие сотрудницы "Карельского окатыша"!
Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним праздником 8 Марта!
Вы – наше вдохновение, радость и опора! Вы добросовестно трудитесь на производстве, наряду с мужчинами выполняете ответственные операции и всегда показываете высокий уровень профессионализма.
Спасибо вам за ваш труд, за поддержку и понимание.
Пусть каждый день дарит вам замечательное настроение, счастье и любовь! С праздником!
Мужчины "Карельского окатыша"
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