Сотрудники Следственного комитета Карелии смастерили новогодние игрушки с детьми из интерната

Сотрудники следственного управления Карелии организовали для детей из подшефной школы-интерната №21 новогодний мастер-класс, сообщили в ведомстве.

Сотрудники Следкома Карелии в канун Нового года для ребят школы-интерната №21 организовали урок истории новогодней елки и мастер-класс по созданию новогодней игрушки. Увлекательный урок провели работники Музея заповедника «Кижи».

Ребят познакомили с экспозицией музея, рассказали о елочных игрушках и различных старинных способах изготовления елочных игрушек. Дети сами попробовали себя в роли создателя новогодней игрушки. Каждая игрушка получилась особенной и красочной. Ребята с удовольствием украсили ими елку. На память от встречи у детей остались яркие впечатления и красивые фотографии.

В завершении мероприятия сотрудники следственного управления поздравили детей и учителей с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством Христовым. Пожелали каждому крепкого здоровья, успехов в учебе, благополучия и много интересного в новом году. Перед новогодними каникулами дети получили от сотрудников подарки к празднику.