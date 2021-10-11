Сотрудники УФСИН Карелии оживили персонажи Достоевского (ВИДЕО)

фото: кадр из видео © УФСИН России по Республике Карелия

УФСИН по Карелии присоединилось к литературной акции «Оживи персонаж», посвященной юбилейным датам со дня рождения великих русских писателей.

В Федеральной службе исполнения наказаний проводится литературная акция «Оживи персонаж: по следам героев произведений русских писателей» среди сотрудников и ветеранов учреждений и органов УИС, сообщили в ведомстве.

Мероприятие посвящено юбилейным датам со дня рождения великих русских писателей и потов: М.Е. Салтыкова-Щедрина, М. А. Булгакова, Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова.

Сотрудники карельского управления воспользовались возможностью проявить свои творческие способности и подготовили два ролика по произведениям Достоевского. В СИЗО-1 сняли видео по «Идиоту», в ИК-7 -по «Преступлению и наказанию».