Сотрудники УФСИН в Карелии поймали беглецов

Сотрудники исправительных учреждений Карелии 16-17 сентября приняли участие в мероприятии "Розыск", сообщили в УФСИН по РК.

Основными задачами операции является розыск и задержание лиц, подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, совершивших побеги из учреждений УИС, уклоняющихся от отбывания лишения свободы, уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительных инспекций, розыск и местонахождение граждан, пропавших без вести.

В период с 16 по 17 сентября на территории республики задержаны пять осужденных, находившихся в федеральном розыске и числившихся за УФСИН Карелии.

Кроме того, установлены и задержаны 17 граждан, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда.