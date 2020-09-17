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Сотрудники УФСИН в Карелии поймали беглецов

Новости. Общество
12:48, 18 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Сотрудники исправительных учреждений Карелии 16-17 сентября приняли участие в мероприятии "Розыск", сообщили в УФСИН по РК.

Основными задачами операции является розыск и задержание лиц, подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, совершивших побеги из учреждений УИС, уклоняющихся от отбывания лишения свободы, уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительных инспекций, розыск и местонахождение граждан, пропавших без вести.

В период с 16 по 17 сентября на территории республики задержаны пять осужденных, находившихся в федеральном розыске и числившихся за УФСИН Карелии.

Кроме того, установлены и задержаны 17 граждан, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда.

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