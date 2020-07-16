Сотрудница детского сада в Петрозаводске заболела коронавирусом

У сотрудницы петрозаводского детского сада № 93 подтвержден COVID-19.

Женщина исполняла обязанности завхоза и калькулятора. Сейчас она проходит лечение дома, сообщает ГТРК "Карелия".

По данным управления Роспотребнадзора по Карелии, с детьми сотрудница не контактировала, поэтому закрывать сад не планируют. От работы отстранены только двое сотрудников, которые общались с заболевшей. Им сделан тест на коронавирусную инфекцию.

Ранее был закрыт детский сад в Олонце. У двоих сотрудников дошкольного учреждения был выявлен COVID-19.